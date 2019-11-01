ترند الموجز| أسما تهين الشعراوي وتعتذر..وعميد حقوق يطرد طالبة بطريقة مهينة.. ومحيي إسماعيل يصدم تامر حسني.. وعودة الأمطار السبت

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد إهانتها للشعراوي.. أسما شريف منير تعتذر: ’’الشيخ أعمق من قدراتي‘‘، وعودة الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت، وفي مكالمة مسجلة.. محيي إسماعيل يرفض الظهور في فيلم تامر حسني الجديد: ’’في أدوار بدوس عليها بالجزمة‘‘، و“وريني بره مينفعش قدام الطلبة”.. عميد حقوق طنطا يطرد طالبة بطريقة مهينة.. وأول رد من العميد.. وقرار عاجل من الجامعة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد إهانتها للشعراوي.. أسما شريف منير تعتذر: ’’الشيخ أعمق من قدراتي‘‘

قدمت الإعلامية أسما شريف منير، اعتذارًا بعد تعرضها لهجوم حاد، إثر وصفها للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف".

ونشرت أسما اعتذارا مطولا عبر حسابها بالفيسبوك، وقالت: "«حصل بينى وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامى علي انى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد».

وتابعت: «انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر علي السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عاليا و ده جديد عليا».

وأضافت: «كل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى و دروس دينية عشان افهم بشكل مبسط و عشان افهمه كنت محتاجه حاجه تناسب استيعابي ، و الشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش».

واختتمت: «انا مبتدئة بحاول اتعلم و اقرب اكتر من ربنا، و عموما انا بعتذر فعلا عن ذلت لساني وكلمتى .. حقيقي انى اكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير .. وربنا عالم نيتي ايه».

وكانت أسما قد أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما وصفت كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".

ونشرت بوست، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قائلة: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مُدعين ويا مُتشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد مُعتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وقام عدد من المتابعين باقتراح اسم الشيخ الشعراوي، لتعلق أسما قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش أستوعبه.. حقيقي استغربت".

بعد ذلك تعرضت أسما لهجوم حاد بعد إساءتها للشيخ الشعراوي، مما دفعها لحذف المنشور، قائلة: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في ايه؟ .. ايه التنمر والتعصب والبشاعة دي".

وفي النهاية أغلقت نجلة الفنان شريف منير، الحساب الشخصي بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كثرة الهجوم الذي تعرضت له.

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عودة الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، 2 نوفمبر، يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة الكثيفة والأمطار

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في تصريحات إعلامية، تجنب أماكن الأمطار، أو السير بجوار كابلات الكهرباء، أو أعمدة الإنارة، كذلك القيادة على الطرق السريعة بشكل آمن، وعدم تجاوز السرعات المقررة، خاصة فى الصباح الباكر، وعند تساقط الشبورة، كما ناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية، والتخلي عن الملابس الصيفية تمامًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 18 28

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 16 28

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 21 26

دمياط 20 26

الزقازيق 17 28

الاسماعيلية 16 29

السويس 17 28

العريش 18 25

رفح 16 25

رأس سدر 18 28

نخل 13 25

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نويبع 21 29

طابا 15 25

كاترين 07 23

الطور 18 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 15 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 31

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 17 31

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 23 31

ابو رماد 22 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 23 28​

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في مكالمة مسجلة.. محيي إسماعيل يرفض الظهور في فيلم تامر حسني الجديد: ’’في أدوار بدوس عليها بالجزمة‘‘

رفض الفنان محيي إسماعيل، الظهور كضيف شرف في فيلم تامر حسني الجديد، مؤكدا أنه يرفض هذا المبدأ نهائيا.

وتقلى محيي إسماعيل، خلال وجوده بندوة نظمها "القاهرة 24"، اتصالا هاتفيا من تامر حسني،- سجلها الموقع وأذاعها-، حيث طلب المطرب من الفنان الكبير، الظهور معه كضيف شرف في فيلمه الجديد.

ورفض إسماعيل الأمر، قائلا: "مينفعش بعد تاريخي ده أطلع ضيف شرف، أنا كان بيتعرض عليا أدوار كنت بدوس عليها بالجزمة، علشان مش مناسبة لتاريخي".

وأضاف الفنان الكوميدي: "لو عايزني معاك في الفيلم، يبقى بطولة مشتركة بيني وبينك، أنت مشهد وأنا مشهد، وننافس بعض ونقدم شيء كويس يضيف لنا احنا الاتنين".

وأثنى إسماعيل، على تامر حسني، قائلا: "أنا بحبك لأنك بدأت من الصفر وكافحت في حياتك، وأنا بحب المكافحين، ومتابع بعض أعمالك، أنت لذيذ ودمك خفيف، والناس بتحبك".

من جانبه، عبر المطرب عن احترامه وتقديره لمحيي إسماعيل، مؤكدا أنه فنان محترم وكبير، وقدم أعمالا عظيمة.

شاهد المكالمة:

“وريني بره مينفعش قدام الطلبة”.. عميد حقوق طنطا يطرد طالبة بطريقة مهينة.. وأول رد من العميد.. وقرار عاجل من الجامعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد طرد دكتور جامعي، لطالبة من المدرج، بطريقة مهينة أمام الطلاب، مستخدما إيحاءات جنسية.

وتبين أن صاحب الواقعة هو الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، ونشبت بينه وبين الطالبة مشادة كلامية، مما دفعه لطردها من المدرج، وطلب الأمن لإخراجها، مما أثار غضب الطالبة، قائلة: "والله لأوريك إزاي تطردني كده"، ليرد عليها العميد بإشارة اعتبرها البعض غير أخلاقية وبها إيحاءات جنسية، بقوله: “وريني برة مينفعش قدام الطلبة”، وسط تعالي أصوات الضحك من المدرج.

الواقعة أثارت غضب رواد السوشيال ميديا، والذين أكدوا أن العميد أهان الطالبة، حتى لو كانت مخطئة، وكان يجب استخدام أسلوب أفضل من ذلك تجاهها.

أول رد من العميد

من جانبه، كشف الدكتور محمد ابراهيم، عميد كلية حقوق جامعة طنطا، إن الفيديو المتداول للواقعة مجتزأ من سياقه تماما، موضحًا أن الطالبة أساءت إليه.

وأوضح إبراهيم في تصريحات لموقع “القاهرة 24“، أنه عميد كلية الحقوق ويدرس مادة القانون التجاري لطلاب الفرقة الأولي في كلية التجارة، وأثناء محاضرة له تحدثت طالبة في الهاتف داخل المحاضرة فطلب منها القدوم إليه وتسليم الكارنيه الخاص بها فرفضت.

وتابع، أنه قام بطلب أمن الجامعة لها، فرددت 10 مرات جملة ”والله لاوريك“ كنوعا من التهديد له، مضيفاً: “فما كان منى إلا أن وبختها، وقلت لها أنه لا يصح أن تقولي هذا أمام الطلاب وتوبخيني ولو عاوزة تعملي حاجة وتوريني يبقي بره".

وأكد أن الطالبة تدعى ”إنجي“ واتصلت بوالدها عبر الهاتف وطلبت منه التحدث إليه وهو ما رفضه، وفي اليوم الثاني حضرت مع والدها وشخص آخر، ووضح الوالد أنها تعاني من مشاكل نفسية وعرض عليه بعض الروشتات، واعتذرت لي في مكتبي وستقوم بالاعتذار الأسبوع المقبل أمام الطلاب، لافتا إلى أنه قدم مذكرة رسمية لعميد كلية التجارة.

جامعة طنطا تحقق في الواقعة

وبحسب موقع "صدى البلد" أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا توجيهاته إلى نواب الجامعة بالضرورة فتح باب التحقيق فى الواقعة والتأكد من مدى صحتها وتوقيتها أو إذا ما ثبت صحتها وتطرقها إلى تلك التصرفات غير لائقة وخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية والعلاقة التي يجب أن تسود بين الطالب وأستاذه الجامعي.

وشدد رئيس جامعة طنطا على ضرورة سماع أقوال عميدي كلية التجارة والحقوق فى واقعة تطاول الطالبة وبعض زملائها أثناء المحاضرة منبها على ضرورة الإلتزام وتنفيذ كافة اللوائح الطلابية المعترف بتنفيذها وفق قرارات ولوائح المجلس الأعلي للجامعات المصرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية فى شأن تطاول الطالبة وزملائها.

شاهد الواقعة