استطلاع رأي: نحو نصف الأميركيين يؤيدون عزل ترامب

كشف ​استطلاع رأي​ نشرته قناة "إي بي سي" الأميركية بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن "49% من الأميركيين يؤيدون عزل رئيس ​الولايات المتحدة​ الاميركية ​دونالد ترامب​ فيما عارض 47% منهم العزل"، موضحاً أن "82% من المشاركين فيه الذين ينتمون لتيار الديمقراطيين، يؤيدون إجراء عزل ترامب، فيما عارضت النسبة نفسها من الجمهوريين عملية عزل الرئيس".

وكان قد صادق مجلس نواب في الكونغرس الأميركي يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد، دونالد ترامب.