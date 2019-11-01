مركز المصالحة الروسي: عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة في ​سوريا​ عن ان "أكثر من 900 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مشيرةً إلى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 933 لاجئا إلى ​الجمهورية العربية السورية​ قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 157 شخصا عبر معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ من ​لبنان​، بالإضافة إلى 776 شخصا عادوا من ​الأردن​ عبر معبر نصيب​​".

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