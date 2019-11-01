أكدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أنها "تتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هذا الشهر".

ولفتت بيلوسي "سأفترض أنه سيتم عقد جلسة استماع علنية في الشهر الحالي"، مشيرةً الى أن "أي قضية لمساءلة الرئيس الجمهوري يجب أن تكون قاطعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: أتوقع بدء مساءلة ترامب في الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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