كوشنر لنتانياهو وغانتس: لنعمل معا لتشكيل حكومة وحدة لاغتنام الفرص الهائلة بالمنطقة

دعا مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​، في حديث إلى "​القناة 13​"، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ ورئيس حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، إلى "العمل معًا لتشكيل ​حكومة​ وحدة من أجل اغتنام "الفرص الهائلة" في المنطقة"، مشيرًا الى أن "نتانياهو وغانتس يريدان المضي قدما ووضع حد لحالة الجمود السياسي، بعد النتائج غير الحاسمة للانتخابات التي أجريت في أيلول الماضي، للمرة الثانية خلال أقل من عام، والرسالة التي حملتها كان مفادها أن هناك في الوقت الحالي في المنطقة فرصا هائلة حققناها على مدى العامين ونصف الماضية".

وقلل كوشنر من "خطورة ​الأزمة​ في العلاقات بين ​واشنطن​ و​السلطة الفلسطينية​، التي تقاطع ​الإدارة الأميركية​ منذ اعتراف ترامب ب​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​ في كانون الأول 2017 وبعد ذلك قيامه بتقليص المساعدات للفلسطينيين، وقال كوشنر في هذا الخصوص: "ما كنت سأسمي ذلك أزمة، أعني أن أداء ​أميركا​ جيد. نحن على استعداد للتواصل مع ​الفلسطينيين​، ولكننا لسنا على استعداد للقيام بذلك بطريقة لا تحظى فيها أميركا بالاحترام، ولا نود فعل ذلك بطريقة نقوم فيها باستثمارات سيئة".

واعتبر "أن الرفض الفلسطيني للجهود الأميركية يهدف في الأساس إلى لفت الأنظار"، مشيرًا إلى أنه "في نهاية المطاف أعتقد أن الأشخاص سيتصرفون بطريقة عقلانية".

من جهة أخرى، شدد كوشنر على أن "كل من يعتقد في إسرائيل أنه سيكون للوضع في ​سوريا​ أي تداعيات على العلاقة الأميركية-الإسرائيلية مخطئ للغاية"، مضيفًا أنه "في عهد الرئيس ​دونالد ترامب​ تعززت العلاقة بين أميركا وإسرائيل بشكل كبير ونعتزم مواصلة عمل الشيء نفسه".

