تحالف الفتح بالعراق: الحل الحقيقي هو في إعادة صياغة العملية السياسية مجددًا تحت سقف الدستور

أكّد رئيس تحالف ​الفتح​ في ​العراق​ ​هادي العامري​ أن "الحل الحقيقي هو في إعادة صياغة العملية السياسية مجددًا تحت سقف ​الدستور​"، مشيرًا الى أن "النظام البرلماني أثبت فشله لذلك لا بد من تعديله إلى نظام آخر يناسب وضعنا".

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