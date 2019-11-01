الدفاع التركية: فككنا ودمرنا ورشة متفجرات يدوية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "تفكيك وتدمير ورشة ​متفجرات​ يدوية تابعة ل​حزب العمال الكردستاني​ و​وحدات حماية الشعب الكردي​ في مدينة ​تل أبيض​، وضبط طن من نترات الأمونيوم"، مشيرة الى أنه "جرى حتى الآن تفكيك أكثر من 400 لغم ومتفجرات مصنوعة يدويًا إلى جانب مركبة مفخخة، في إطار عملية نبع السلام".

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