زاخاروفا حول زيارة سفراء "الناتو" إلى أوكرانيا: سياسة الحلف تقود إلى التصعيد

انتقدت المتحدثة باسم وزارة ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ "نتائج زيارة قام بها وفد عن مجلس ​الناتو​ ل​أوكرانيا​"، واصفة ​سياسة​ ​حلف شمال الأطلسي​ تجاه هذا البلد بـ"غير البناءة"، مشيرةً إلى أن "الخارجية الروسية اطلعت على بيانات صدرت عن الزيارة التي قام بها وفد يضم سفراء دول الناتو وترأسها أمينه العام، ينس ستولتنبيرغ، إلى أوكرانيا، في يومي 30-31 تشرين الاول".

وفي بيان لها، أشارت زاخاروفا إلى أن "الحديث يدور عن اتهامات لا أساس لها موجهة إلى ​روسيا​ ومحاولات لتقديم النزاع الداخلي الأوكراني على أنه نزاع بين أوكرانيا وروسيا"، لافتةً إلى أن "تصرفات الحلف غير بناءة، وسعيه ليس للمصالحة بل إلى التصعيد، وتسهم خطواته في تنامي درجة التوتر، بما في ذلك عن طريق إعطاء وعود للأوكرانيين بأن الحلف سيقف دائما إلى جانبهم".

ولفتت إلى أن "الهدف من زيارة ممثلي الناتو واضح، وهو تشجيع تطلعات كييف الأوروبية الأطلسية في ضوء قرارات قمة الناتو في بودابست. لكن الناتو لا يستطيع حل المشكلات الداخلية الأوكرانية، بما في ذلك مشكلاتها في مجال المصالحة الوطنية و​مكافحة الفساد​ وإعادة استقرار الوضع في شرق البلاد".