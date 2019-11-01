ترامب: لدى داعش قائد جديد ونحن نعرف تحديدا من هو

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لدى تنيظم "داعش" قائدًا جديدًا، ونحن نعرف تحديدًا من هو".

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