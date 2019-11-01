دفاع تركيا: وفد عسكري روسي ثانٍ يصل أنقرة لمتابعة تطبيق تفاهم سوتشي 

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن أنه "من المخطط أن يصل وفد عسكري روسي ثان إلى العاصمة ​أنقرة​ في إطار تفاهم سوتشي حول ​سوريا​".

وكانت قد أسفرت مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي عن اتفاق من 10 نقاط أهمها تسيير دوريات مشتركة على تخوم "المنطقة الآمنة" للحدود السورية التركية كما نصّ الاتفاق على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية النظامية على الجانب السوري من الحدود، على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة المحاذية للعمليات التركية ” نبع السلام” ، لتبدأ بعدها موسكو وأنقرة المحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية .

وبموجب الاتفاق يلتزم الجانبان ” وحدة سوريا وسيادتها” مع “تلبية متطلبات الأمن الوطني التركي”، وذلك بالتأكيد على “اتفاق أضنة” وأن تكون موسكو الضامن الأساسي لتطبيقه، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثّل في “إخلاء سوريا من الوجود العسكري الأجنبي”.

ووصف الرئيسان بوتين وإردوغان الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيعهما بأنه “اتفاق مصيري” ومهم للغاية، وذلك بعد أن تم تلاوته بالروسية والتركية من قبل وزيري خارجية البلدين.

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ولفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "موسكو سوف تحتاج إلى معدات قتالية وتقنيات عسكرية لتنفيذ الاتفاق، وذلك في إشارة إلى احتمال إقلاع موسكو عن توجهها السابق القاضي بتقليص وجودها العسكري في سوريا، أما وزير الدفاع الروسي شويغو فقال أن أمام الولايات المتحدة ساعات محدودة للوفاء بالتزاماتها للانسحاب من سوريا.

أما إردوغان فكانت رسائله أن بلاده ملتزمة بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وذلك بتأكيده ” وليس لدينا أي أطماع في أراضي الغير” وإن الهدف هو “دحر الإرهابيين” و”إعادة اللاجئين السوريين” وأنه خطط لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى ” المنطقة الآمنة”.

وتزامن إعلان “اتفاق سوتشي” اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور لإنشاء منطقة آمنة في سوريا برعاية دولية لحماية المدنيين وضمان استمرار التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقالت أنها اتفقت مع المستشارة أنجيلا ميركل على عرض الاتفاق على دول حلف شمالي الأطلسي خلال اجتماعه في بروكسل.

ويتضمن الاقتراح الألماني مشاركة فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى تركيا وروسيا في ” قوة دولية” للانتشار في شمالي سوريا، وهو الأمر الذي اعتبر إرباكاً لحلفاء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه وزيرة الدفاع، وبدا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس متفاجئاً لأنه اعتبر عملية نبع السلام التركية “غزواً” وإنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي.