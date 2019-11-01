الكرملين: نأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها بدون ضغوط خارجية

أعرب الناطق الرسمي باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​ عن أمله في "أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها، وألا تمارس ضغوطاً خارجية عليها"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ثمن، خلال ترأسه ​مجلس الأمن​ القومي، الاجتماع الأول للجنة الدستورية".

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