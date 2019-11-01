مساعد وزير الخارجية الايراني: نصف تجارة إيران مع دول الجوار

لفت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الايرانية غلام رضا انصاري إلى أن "نصف تجارة البلاد مع دول الجوار"، مشيراً إلى أنه "بسبب المزايا الاقتصادية الجيدة يتعين ان تتصدر التجارة مع الجوار الاولوية".

واوضح ان "هناك أسواق جيدة من حولنا الى جانب المزايا الجيدة وسهولة الوصول والقرب الثقافي ويجب أن تكون الأولوية للجول الـ15 المجاورة لنا ولاينبغي ان نفوت هذه الفرص "، مشيراً إلى "إننا نحاول استخدام العملة الوطنية في التجارة مع جيراننا ، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى التحويلات المصرفية ، وقد اتخذنا المسار الصحيح منذ انتصار ​الثورة​ عبر الاعتماد على التجارة مع دول الجوار وذلك بسبب الظروف التي واجهتنا ".

وأشار إلى أن "الأولوية التالية للتجارة يجب أن تكون للدول التي يسهل الوصول إليها فيما يتعلق بتحويل الأموال والنقل والشحن ، وأن اكتشاف أسواق جديدة ومناطق يمكن الوصول إليها يجب أن يكون من اولويات غرفة التجارة"، مؤكداً أن "الإنتاج من دون تصدير عديم الجدوى ولا يمكننا زيادة الإنتاج لغرض السوق الداخلية فحسب ، لذلك يجب علينا تشجيع الإنتاج الى جانب التسويق والتصدير".