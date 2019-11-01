أفاد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق​ أن "الأمين العام ​أنطونيو غوتيريس​ أعرب للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن تقديره العميق لتعاون ​تركيا​ القوي ودعمها للأمم المتحدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس لأردوغان: نقدر تعاون تركيا القوي ودعمها للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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