سريع: دول العدوان تواصل تصعيدها المستمر في جبهات الحدود وداخل اليمن

أكّد المتحدث العسكري باسم جماعة "​أنصار الله​" في ​اليمن​ العميد يحيى سريع، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "دول العدوان تواصل تصعيدها المستمر في جبهات الحدود والداخل بشن عدد من الزحوف كلها باءت بالفشل رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 52 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجه والتي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين".

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