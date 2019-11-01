زهير برو: السلطة الكريمة ذهبت الى "تشليح" الشعب بدل ضبط الفساد

علق رئيس ​جمعية المستهلك​ ​​زهير برو في حديث تلفزيوني على زيادة الاسعار على بعض السلع والمنتجات، قائلا "​السلطة​ الكريمة ذهبت الى "تشليح" الشعب بدل ضبط الفساد"، مشيراً إلى أن "القدرة الشرائية انهارت على الاقل 20 في المئة وبشطارة التجار اللبناني ستتحول الـ20 في المئة إلى 30 و40 في المئة"، لافتاً إلى أن "المطلوب التحول نحو الليرة بدل ​الدولار​ لان هذه اللعبة وصلت إلى التفاهة وهناك تجارا يتصيدون الناس".

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