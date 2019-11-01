أسود: بدأت عملية تهريب الأموال من أحد المصارف اليوم

أكّد عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بدأت ​عملية تهريب​ الأموال من أحد ​المصارف​ اليوم، حوالي المليار تحول بسرعة وعملية مصرفية مشبوهة تفضح المرتكبين وأدوارهم في نهب الاموال. لبنان تحت رحمة الناهبين".

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