NBN: الحسابات السياسية تتوزع ما بين الشارع والحركة السياسية

أكّدت قناة NBN، في نشرتها المسائية، أن "قطع الليل يمحوه ​النهار​ ضمن سيناريو بات مكررًا منذ إعلان استقالة ​الحكومة​ يدفع ثمنه عدًا ونقدًا المواطن بسبب ما يتعرض له من قبل قطاع الطرق. وفيما الحسابات السياسية تتوزع ما بين الشارع والحركة السياسية فإن اتصالات بعيدة من الإعلام تتواصل من دون حسم أي خيار حتى الآن لتبقى الأمور مرهونة بخواتيمها من خلال نجاح هذه ​الاتصالات​ التي بدأت ويؤمل أن تُخرج ​لبنان​ من الواقع الراهن لتتشكل الحكومة في أقرب وقت".

ولفتت الى أن "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ عرض لبعض تداعيات استقالة الحكومة بدءًا من تجميد الإصلاحات التي كانت قد أقرت مع بداية الحراك وحذّر من إطالة مرحلة ​تصريف الأعمال​ مشيراً إلى أن مسؤولية اللبنانيين هي الدفع باتجاه عدم تكوّن فراغ وتشكيل حكومة جديدة قوامها الثقة والمصداقية بعد الإستماع لصوت الناس"، موضحة أن "حسابات مخاوف الناس من سيناريو أزمة نقدية بعد فتح المصارف أبوابها اليوم تم تبديدها بفعل درجة عالية من الوعي لدى المواطنين تُرجمت مسارًا سلسًا للعمليات المصرفية امتصّت خلالها المصارف إمكانية حصول صدمة في السوق النقدي ولم تسجل أية إشكالية باستثناء محاولة مجموعة شبان اقتحام مقر ​جمعية المصارف​".

وأوضحت أنه "ربطًا بسعر صرف الليرة فإن أصحاب المحطات وموزعي ​المحروقات​ قاموا بحركة اعتراضية اليوم للفت الأنظار إلى عدم التزام الشركات المستوردة بتعميم ​مصرف لبنان​ المتعلق بهذا القطاع".