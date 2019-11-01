مذكرة إدارية بإقفال الإدارات العامة في 11 الحالي لمناسبة عيد المولد النبوي

أصدر رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ مذكرة قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 11 تشرين الثاني لمناسبة ​عيد المولد النبوي​ الشريف.



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