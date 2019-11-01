مذكرة إدارية بإقفال الإدارات العامة في 11 الحالي لمناسبة عيد المولد النبوي

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مذكرة قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 11 تشرين الثاني لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
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