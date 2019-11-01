رائد خوري: العملية المصرفية بحاجة الى بعض الأيام ليتم تنظيمها

شدد الوزير السابق ​رائد خوري​، في تصريح تلفزيوني، على أن "هناك اجراءات اتخذتها ​جمعية المصارف​ للحد من الفلتان الذي من الممكن أن يحدث بعد 15 يومًا من إقفال البنوك"، مشيرًا الى أن "المصارف تلبي طلبات المواطنين تدريجيًا وقد وضعت الأولويات لذلك، فهناك بعض القيود على التلسيفات لكن حاجات الناس مؤمنة".

وكشف خوري عن أن "العملية المصرفية بحاجة الى بعض الأيام ليتم تنظيمها من قبل المصارف"، موضحًا أن "​المصرف المركزي​ التزم بمد سيولة لكل المصارف في ​لبنان​ في حال احتاجت الى ذلك".

