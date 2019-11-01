غبريل: الاقبال على المصارف متوقع في اول الشهر والطلبات تلبى تباعا

اكد عضو لجنة الدراسات في ​جمعية ​المصارف​​ ​​نسيب غبريل انه "من الطبيعي ان يكون هناك اقبالا على المصارف ومتوقع في اول الشهر والطلبات تلبى تباعا وليس كما تنبأ البعض او كما تمنى ان تمنى البعض أن يكون هنا حالة هلع أو تلاعب في سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ وهناك ضخ كبير للاشاعات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "المصارف ليست بمعزل عن ما يحدث في ​الاقتصاد اللبناني​ بل هي صلب الموضوع".

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