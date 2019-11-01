النشرة: الجيش فتح الاوتوستراد الشرقي لصيدا بعد قطعه لبعض الوقت

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن قيام عدد من الشبان بقطع الاوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​ بالقرب من مستديرة مرجان بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت.

وعلى الفور حضر عناصر ​الجيش اللبناني​ وعملوا على ازالة الاطارات من وسط الطريق وفتحها امام السيارات.