النشرة: الجيش فتح الاوتوستراد الشرقي لصيدا بعد قطعه لبعض الوقت

افاد مراسل النشرة في صيدا عن قيام عدد من الشبان بقطع الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالقرب من مستديرة مرجان بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت.
وعلى الفور حضر عناصر الجيش اللبناني وعملوا على ازالة الاطارات من وسط الطريق وفتحها امام السيارات.
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