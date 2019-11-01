تكتل "لبنان القوي" عرض المستجدات وأكد التزامه بمضمون خطاب الرئيس عون

عقد تكتل "​لبنان القوي​" اجتماعه برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ حيث جرى عرض للمستجدات على خلفية خطاب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، مؤكدين الالتزام بمضمونه، كما بحثوا الأمور السياسية والأوضاع العامة في البلد.

وبحث ايضاً التكتل في موضوع ​تشكيل الحكومة​ ورئيسها والخيارات المطروحة.

من ناحية ثانية، نبّه أعضاء التكتل من "عملية اخراج او تهريب أموال تكون مستحقة للدولة"، مؤكدين ان "التكتل سيتابع هذا الموضوع ويلاحقه ان كان عبر التشريعات أو عبر الوسائل القانونية الممكنة".