أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بانه "يتم ارسال رسائل نصية على ارقام الهواتف على انها مرسلة من قبل ​قوى الأمن الداخلي​ تتضمّن: "انت متهم بجرم الإساءة الى فخامة ​رئيس الجمهورية​ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بتاريخ 29/10/2019 سوف يتم التواصل معك قريباً" ، مؤكدةً أن "هذه الرسالة غير صحيحة ويجري التحقيق لمعرفة مصدر الإشاعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تنفي ارسال أي رسالة على ارقام الهواتف بشأن الاساءة للرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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