عشاء الهالووين على طائرة ترامب الرئاسية يشعل موجة سخرية على "تويتر"

حصل طاقم الطائرة الرئاسية لدونالد ترامب "إير فورس وان" على عشاء خاص بعيد الهالووين، أثار ضجة بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية بسبب شكله الغريب.
ونشرت ميشيل كوسينسكي، الصحفية في شبكة "سي إن إن" عبر حسابها الشخصي على "تويتر" يوم الاثنين الماضي، عندما كانت برفقة عدد من الصحفيين الآخرين على متن طائرة ترامب الرئاسية في رحلته إلى شيكاغو، صورة أربكت الكثيرين من رواد الإنترنت، تظهر الشكل الغريب الذي زين به العشاء.
وتظهر الصورة فلفلا أصفر اللون نقش عليه وجه مبتسم، وسط طبق من السلطة، وفي الجزء العلوي الأيسر من الصورة شوهد طبق أصغر للحلويات، لكن محتوياته لم تكن مفهومة، وهو ما أثار سخرية مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وجعلهم في حيرة من أمرهم وغير قادرين على تحديد مكوناته، وانطلقت التوقعات والتكهنات الغريبة بشأن محتويات ذلك الطبق منذ نشر الصورة.
وقال البعض إنه ربما شيء ما ينتمي إلى فيلم حرب النجوم الجديد فيما وصف آخرون الطبق بأنه "أكثر أنواع الكعك شرا في العالم"، واعتقد مستخدمون آخرون بأنه فخذ دجاج في الواقع محاط بهلام، وغيرها من التكهنات الساخرة الأخرى.
وحقق منشور كوسينسكي انتشارا واسعا منذ يوم 28 أكتوبر، حيث حصد أكثر من 2200 إعجاب، و1300 تعليق وأكثر من 500 إعادة نشر.
يذكر أن طائرة ترامب الرئاسية توفر 100 وجبة في جلسة واحدة، وتتسع لـ3000 وجبة مجمدة يتم الاحتفاظ بها في 5 مبردات.
ومن غير الواضح إذا تم تقديم الوجبة ذاتها، التي حصل عليها الصحفيون على متن الطائرة، لدونالد ترامب.
المصدر: ديلي ميل
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