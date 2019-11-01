شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. "قوى البرلمان" تطالب الحكومة بتقديم تقارير عن معدلات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الجمعة، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: النائب حسن بسيونى: رسائل الرئيس تؤكد حرصه على تطهير البلاد من الفساد تعرف على شروط تأهيل الطرق العامة لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد نائب يطالب الحكومة بإعلان خطتها للتحول نحو تشجيع التصنيع الزراعى "زراعة البرلمان": قانون الرى الجديد يعظم الاستفادة من الموارد المائية وكيل "إسكان البرلمان": فتح ملف تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط الأسبوع المقبل Advertisements ننشر التقرير البرلمانى حول قانون هيئة المتحف المصرى الكبير عضو تشريعية البرلمان: الجيل الخامس للاتصالات يحقق طفرة كبيرة فى التنمية "قوى البرلمان" تطالب الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية عن معدلات التشغيل الاثنين.. "خطة البرلمان" تناقش الحصيلة الضريبية للربع الأول من العام المالى "قوى البرلمان" تطالب الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية عن معدلات التشغيل

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