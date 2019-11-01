شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: الدوحة خصصت موفد دائم لإيران لإقناع دول خليجية بالحوار مع طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن ما غرَّد به حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى السابق، تحت غطاء أنه يشجع على الحوار مع الإيرانيين ويحاول أن يظهر الحرص على مصلحة مجلس التعاون الخليجي، يؤكد سعي قطر لكي تنخرط دول خليجية بمبادرة الإيرانيين الخادعة حول هرمز والممرات المائية.

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وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن الدوحة خصصت موفداً دائماً إلى إيران لإقناع بعض الدول بالدخول في هذه المبادرة، ويتم استعمال نفس المضامين التي زعمها "بن جاسم" عبر حسابه في "تويتر "ليضغط على حكومات هذه البلدان ويصدر لها أن الأمريكيين يخوضون مفاوضات سرية مع الإيرانيين وعليهم الاستفاده من ذلك.

وأوضح موقع "قطريليكس"، أن البوصلة القطرية يبدو أنها ضاعت بالكامل ولا ترى أن الشعور الشعبي العربي يختلف تماماً عما تسعى إليه تجاه الإيرانيين، ويبدو أن تصريح بن جاسم في تويتر هو محاولة إنقاذ لولاية الفقيه في ضوء حجم الرفض لنفوذ إيران في المنطقة العربية.