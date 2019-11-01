شكرا لقرائتكم خبر عن نص مشروع قانون ضمان وزير المالية للقابضة للغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الأذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERYالسويسرية وSACEالايطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لالات ومعدات الغزل والنسيج

ويتضمن مشروع القانون مادتين كما يلى:

المادة الاولى

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERYالسويسرية وSACEالايطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لالات ومعدات الغزل والنسيج

وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.

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مادة ثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب احال مشروع القانون خلال الجلسات الماضية الى لجنة الخطة لدراسته.