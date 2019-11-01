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نص مشروع قانون ضمان وزير المالية للقابضة للغزل والنسيج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشان الأذن لوزير المالية  فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى  SERYالسويسرية وSACEالايطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لالات ومعدات الغزل والنسيج

 

ويتضمن مشروع القانون مادتين كما يلى:

 

المادة الاولى

 

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى  SERYالسويسرية وSACEالايطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لالات ومعدات الغزل والنسيج

 

وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل  قيمتها الضمانة المالية  التى ستصدرها وزارة المالية  طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها  محل الضمانة.

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مادة ثانية

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب احال مشروع القانون خلال الجلسات الماضية الى لجنة الخطة لدراسته.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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