شكرا لقرائتكم خبر عن باحث خليجى لـ"إكسترا نيوز": النظام القطرى داعم للتنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمجد طه، الكاتب الخليجى، الرئيس الإقليمي للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن قناة الجزيرة أصبحت هى المتحدث الرسمى باسم الخارجية القطرية ، والنظام القطرى هو دائما وابدا داعم للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة وبالتالى فإن قناة الجزيرة هى مجرد بوق أو ارتداد صوتى للنظام القطرى الداعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف طه فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجزيرة دعمت ما يسمى الربيع العربى الذى كان يسعى لإيجاد مكان للتيارات المتطرفة فى الحكم وإسقاط كل الأنظمة ورأينا كيف خرجت جمهورية مصر العربية من هذا الأمر بثورة ضد المتطرفين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأوضح الرئيس الإقليمي للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن النظام القطرى عبر قناة الجزيرة يقف ضد إرادة الشعوب والدليل على ذلك أن هناك الآن ثورة ضد الفساد والتطرف والطائفية والتطرف الدينى فى العراق ولبنان ونجد قناة الجزيرة لا تغطى أى شئ حوله