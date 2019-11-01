شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: الاقتصاد المصرى حقق طفرة والجنيه يستعيد قوته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة المصرية نجحت خلال الآونة الأخيرة في تصحيح مسار الاقتصاد، ففي الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد العالمى من ركود، نجحت الدولة في تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% ، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في مصر بدأ يتعافى بشكل كبير.
وأضاف أبو العلا، أن القرار الأخير لبريطانيا برفع حظر الطيران عن شرم الشيح لم يكن قرارا بعودة السياحة البريطانية فحسب، بل جاء ليمثل شهادة ثقة دولية على أن مصر بلد جاذب للسياحة ومكان آمن تماما.
ولفت أبو العلا، إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار سيساعد في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العملة المحلية بدأت تستعيد قوتها من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب أيمن أبو العلا: الاقتصاد المصرى حقق طفرة والجنيه يستعيد قوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.