شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: الاقتصاد المصرى حقق طفرة والجنيه يستعيد قوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة المصرية نجحت خلال الآونة الأخيرة في تصحيح مسار الاقتصاد، ففي الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد العالمى من ركود، نجحت الدولة في تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% ، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في مصر بدأ يتعافى بشكل كبير.

وأضاف أبو العلا، أن القرار الأخير لبريطانيا برفع حظر الطيران عن شرم الشيح لم يكن قرارا بعودة السياحة البريطانية فحسب، بل جاء ليمثل شهادة ثقة دولية على أن مصر بلد جاذب للسياحة ومكان آمن تماما.

ولفت أبو العلا، إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار سيساعد في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العملة المحلية بدأت تستعيد قوتها من جديد.