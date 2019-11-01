7 أيام جريمة.. "شهيد الواجب وبراءة إعلامية ومناشدة الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

استشهاد رئيس مباحث قوص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بمحافظة قنا في تبادل لإطلاق النار مع 3 عناصر إجرامية.

"جثة وثري عربي مزيف"

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض العثور على جثة ربة منزل مكبلة بالحبال، وملقاة بمياه ترعة الشرقاوية بشبين القناطر.

براءة ريهام سعيد

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

"هاتلي كفن معاك"

لم يكن "إسلام. م" طالب الثانوي الصناعي، يتخيل أن تدخله للدفاع عن خالته، وإنقاذها من بطش ابنها، سيكون سببًا في مقتله بـ6 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم.

تفاصيل وفاة رئيس النيابة الإدارية السابق أعلى المحور

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كشفت معاينة وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات، وفاة المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق؛ إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

إحالة 10 شرطيين للجنايات

أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام الأول، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

الملصق الإلكتروني

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

ضرب طفل وتقييده داخل مدرسة دولية

استمعت نيابة أبو النمرس، لأقوال طفل تعدت عليه مدرسة وإداري بالضرب في إحدى المدارس الدولية بنطاق دائرة القسم، ما أدي لإصابته بكدمات في أجزاء متفرقة من جسده.

مقتل 13 إرهابيا في العريش

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد تتبع قوات الشرطة لعناصر إرهابية، بمنزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 13 عنصرًا إرهابيًا .

مأساة شاب على محور عرابي

كعادته كل يوم، غادر عبد الله عبد الحق وتوأمه "عبد الرحمن" المنزل في طريقهما إلى محل عملهما في مخبز بحي المهندسين وسط محافظة الجيزة. ودّع الأَخَوَان أفراد الأسرة على وعد بتناول وجبة الغداء سويًا، لم تدرِ الأم أن القدر سيحرمها من فلذة كبدها جراء حادث مروري لم يكن هو الفاعل الحقيقي، بل كان إهمال أطباء السبب الرئيسي لتلك المأساة.