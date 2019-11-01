وفد من جنوب السودان في الخرطوم لتسليم البرهان رسالة من سلفاكير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

وصل الخرطوم، اليوم الجمعة، وفد من جمهورية جنوب السودان ، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية ، حيث استقبله في مطار الخرطوم الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة بالسودان.

وقال الدكتور ضيو مضوك وزير الكهرباء فى جنوب السودان وعضو الوفد، فى تصريح للصحفيين، إن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة فى الخرطوم بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق.

وأضاف مضوك أن البلدين يجريان فى الوقت الراهن مشاورات متواصلة بشأن السلام خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى دولة جنوب السودان، المقرر لها 12 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له، مشيرا إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.