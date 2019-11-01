محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
وصل الخرطوم، اليوم الجمعة، وفد من جمهورية جنوب السودان ، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية ، حيث استقبله في مطار الخرطوم الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة بالسودان.
وقال الدكتور ضيو مضوك وزير الكهرباء فى جنوب السودان وعضو الوفد، فى تصريح للصحفيين، إن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة فى الخرطوم بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق.
وأضاف مضوك أن البلدين يجريان فى الوقت الراهن مشاورات متواصلة بشأن السلام خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى دولة جنوب السودان، المقرر لها 12 نوفمبر الجاري.
وأوضح أن دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له، مشيرا إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من جنوب السودان في الخرطوم لتسليم البرهان رسالة من سلفاكير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.