بعد رسالة السيسي للبرلمان.. نواب يتوعدون بمزيد من الأدوات الرقابية ضد الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم:

رحب عدد من نواب البرلمان، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاحه مصنع الغازات بشركة النصر لصناعة الكيماويات، باستخدام المزيد من الأدوات الرقابية، لدور الانعقاد الجاري والأخير، ولاسيما بعد أن كان عدد من الأدوات الرقابية لا يتم تفعيلها وأبرزها الاستجوابات.

وقالت البرلمانية مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن دور الانعقاد الخامس سيشهد المزيد من استخدام الأدوات الرقابية، موضحة أن الأدوار السابقة في البرلمان كانت مثقلة بالأجندة التشريعية، ما عرقل استخدام بعض الأدوات.

وأضافت عازر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البرلمان انشغل بإصدار العديد من القوانين التي تقر عمل الدستور بعد تعديله، مشيرة إلى أن هذا ما شغل النواب عن الدور الرقابي.

وتابعت: "البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تراقب كل مؤسسات الدولة، وسيعمل البرلمان أيضًا على محاسبة المخطئين، والمتسببين في الفساد بشكل عام، باستخدام الأدوات الرقابية ما بين طلبات إحاطة وسؤال واستجوابات، بالإضافة لتشكيل لجان تقصي الحقائق".

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وشهد دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وقبل الأخير النظر في 388 طلب إحاطة، فضلًا عن ما نظرته اللجان النوعية والذي بلغ 1312 طلب إحاطة، فيما بلغ عدد البيانات العاجلة 347 بيانًا عاجلًا، بينما شهد الدور ذاته بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن البرلمان 901 سؤال جاوبت الحكومة فقط على 52 منها شفاهية.

وفيما يخص طلبات المناقشة العامة، ناقش المجلس بدور الانعقاد الرابع 54 طلبًا وعدد 793 اقتراحًا برغبة.

وأعرب النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، عن ثقته التامة في قدرة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ رسالة الرئيس السيسي، لمواجهة الشائعات والأكاذيب والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية في ظل السموم التي تبثها منصات السوشيال ميديا، والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان، وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقالت النائبة أنيسة حسونة، البرلمانية المعينة، إن الرئيس أرسى مبدأ الحساب والعقاب لأي مقصر حتى ولو كانت الحكومة، وكلّف البرلمان بضرورة تصدي لجانه لأي تقصير تراه، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وتوجيه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الانتقادات.

وأضافت حسونة، أن البرلمان كجهة رقابية وتشريعية، وحينما يرى رئيس الجمهورية أن يستخدم أدواته الرقابية ضد الحكومة، يعتبر دليلًا دامغًا على أن السيسي لن يتستر على أى فساد وسيضرب بيد من حديد مع البرلمان على كل فاسد أو مرتش.​