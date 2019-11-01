بالفيديو.. مدير الهجرة والحدود الإيطالية يشيد بإمكانات أكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

56 متدربًا من الكواد الأمنية الأفريقية يمثلون 18 دولة، حضروا من بلدانهم للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية، يحتفلون بتخرجهم بعد إنهاء دراستهم في الدورة التدريبية المقامة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق ي إطار بروتوكول التعاون التدريبي بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية.

وأكد مدير الإدارة المركزية للهجرة والحدود الإيطالية أنه إضافة إلى الإثراء المهني للمشاركين، تكون هذه المبادرة فرصة لخلق علاقات تعاون وثيقة مع الدول المشاركة.

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وأعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلةً في "أكاديمية الشرطة" لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات الأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها وبحق الأثر البالغ في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني.

وتلقى المتدربون خلال الدورة التدريبية برنامجًا أكاديميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحية الفنية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التعليمي والذي تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية.