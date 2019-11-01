جامعة الأزهر توافق على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف الكليات بفروع الجامعة على مستوى الجمهورية.
وأعلنت جامعة الأزهر في بيان اليوم الجمعة، أن تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات لهم.
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