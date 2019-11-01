مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث سير ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرين، اليوم الجمعة، اثر حادث انقلاب سيارة بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية" أمام قسم شرطة الجنوب.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، كل من حسين عبد العزيز محمد، 35 عام، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد عزوز محمد، 35 عام، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية، ومحمد منصور محمد، 40 عام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد عبد العزيز محمد، 20 عام، مصاب باشتباه ما بعد ارتجاج وكدمات بالجسم.

فيما جرى نقل كل من جمعة عزوز السيد، 20 عام، وعبد الحميد محمد، 45 عاما، جثتين هامدتين، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

جرى التحفظ على الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن.