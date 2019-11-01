كوريا الشمالية تختبر بنجاح قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

قالت وكالة الأنباء الكورية الرسمية، يوم الخميس، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة أخرى لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات. Advertisements وتم الإعلان على الفور عن نجاح التجارب، وعبّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن ”ارتياحه“، وهنأ العلماء الذين طوروا السلاح. وقالت الوكالة: إن الاختبار أكد أن ”نظام الإطلاق المستمر“ لقاذفات الصواريخ المتعددة قادر على ”التدمير التام“ لمجموعة أهداف للعدو بضربة خاطفة.

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