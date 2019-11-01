"ثأرًا لزعيمه" / بطائراتٍ مسيّرة ودسّ إنتحاريّين، "داعش" يخطّط لعمليّةٍ إرهابيّة...

وكالات- كشفت تسريبات عن مخطط كبير يعتزم تنظيم "داعش" الإرهابي تنفيذه بالعاصمة العراقية، بغداد.

ووفقا للتسريبات الحصرية لـ"العهد نيوز" أمس، الخميس 31 أكتوبر 2019 ، فإن "تنظيم داعش الارهابي بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، يخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى في بغداد، ثأرا لزعيمه"

وأضافت أن "المخطط الإرهابي الذي يعد له التنظيم حاليا يهدف تأزيم الأوضاع العامة في البلاد، مستغلا التظاهرات".

وأكدت التسريبات أن "المعلومات أشارت إلى وجود استعدادات كبيرة في محاولة داعش لإثبات وجوده وقوته، على أن يتم استعمال طائرات نوع "درونز" ودس عدد من الانتحاريين وسط المتظاهرين".

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أقر تنظيم "داعش" بمقتل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نسخة صوتية من وسائل إعلام تابعة لتنظيم "داعش"، قولها إنه تم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة لأبو بكر البغدادي.

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أوضح البيان أن تنظيم "داعش" يعلن أيضا تعيين أبي حمزة القرشي، متحدثا باسم التنظيم الإرهابي.

وأكد التنظيم الإرهابي أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.

وشككت موسكو، في بيان صدر، أول أمس الأربعاء، عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حول رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.