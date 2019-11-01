احتجاجا على تقليص صلوحياته .. استقالة وزير التربية في حكومة الوفاق الليبية

أعلن وزير التعليم في حكومة ”الوفاق“ الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، استقالته على خلفية إصدار قرار يقضي بفصل الوزارة إلى وزارتين.

وأوضح الوزير المستقيل أن قرار فصل التعليم العالي عن العام لا طائل منه، وأنه سبق ورفض هذا الاقتراح خلال نقاشات سابقة مع رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أن الفصل بينهما يعد أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في العهد السابق، وأن ارتباطهما مهم ومتكامل، وفق وسائل إعلام محلية.