أعلن وزير التعليم في حكومة ”الوفاق“ الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، استقالته على خلفية إصدار قرار يقضي بفصل الوزارة إلى وزارتين.
وأوضح الوزير المستقيل أن قرار فصل التعليم العالي عن العام لا طائل منه، وأنه سبق ورفض هذا الاقتراح خلال نقاشات سابقة مع رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أن الفصل بينهما يعد أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في العهد السابق، وأن ارتباطهما مهم ومتكامل، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت رئاسة حكومة الوفاق أصدرت، اليوم الخميس، قرارًا بإعادة هيكلة قطاع التعليم ليكون بذلك وزارتين ”وزارة التعليم العام، ووزارة التعليم العالي“.
ونص القرار رقم 1267 لسنة 2019 على أن يصدر الهيكل التنظيمي للوزارتين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، كما نص على تشكيل لجنة فنية لحصر أصول وموجودات وزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الوزارة إلى وزارتين على أن تقدم تقريرًا في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجا على تقليص صلوحياته .. استقالة وزير التربية في حكومة الوفاق الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.