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37 مليار دولار زيادة فى ثروة أغنياء روسيا

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زادت ثروة الأغنياء الروس المدرجين في مؤشر بلومبرج للمليارديرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بواقع 37.12 مليار دولار.

 

ويتضمن المؤشر 23 ثريا من روسيا، وتصدر لائحتهم رجل الأعمال فلاديمير بوتانين، أحد مالكي شركة "نوريلسك نيكل"، الذي زادت ثروته منذ بداية

العام بمقدار 6.72 مليار دولار إلى 26.3 مليار دولار.

 

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فيما جاء في المركز الثاني، ليونيد ميخيلسون، الرئيس التنفيذي والشريك في شركة الغاز الروسية "نوفاتيك"، حيث زادت ثروته بمقدار 4.5 مليار دولار، لتصل

إلى 23.9 مليار دولار، ومن ثم وحيد أليكبيروف، رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل"، وارتفعت ثروته بواقع 4.33 مليار، إلى 20.4 مليار دولار.

 

يذكر أن المؤشر يحتسب ثروة الأغنياء انطلاقا من قيمة أسهم الشركات التي يملكون فيها حصصا، أي أن الثروة تقدر انطلاقا من القيمة السوقية للشركة، قبل خصم الفوائد والضرائب وغيرها من التكاليف.

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