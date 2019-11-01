العمليات المشتركة العراقية: لدينا معلومات عن زعيم داعش الجديد

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن امتلاكها معلومات أولية عن زعيم "داعش" الجديد، وهو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي -حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "الأجهزة العراقية المختصة لديها معلومات أولية عن زعيم تنظيم داعش الجديد... فنحن نمتلك قاعدة بيانات لبعض الإرهابيين

Advertisements

من المقربين من البغدادي".



وأضاف "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لم يكن من ضمن المقربين إلى البغدادي"، مشيرا إلى أنه يعتبر من الخط الثالث، وهو عراقي الأصل، لكن ترشيحه تم بسبب أن أغلب قيادات داعش المقربة من البغدادي قتلت في الغارة

الجوية الأخيرة.



وتابع أن "تنظيم داعش استخدم كنية جديدة غير معروفة لزعيمه، حتى لا يتم كشف هويته كما حصل مع البغدادي، ويكون مراقبا ومتابعا"، لافتا إلى أننا في الأيام المقبلة سوف تتوفر لدينا معلومات كافية وكثيرة عن هذا الإرهابي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - في وقت سابق - مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا.