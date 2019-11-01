الشرطة العراقية تضبط 4 عبوات ناسفة وتقبض على متهم بالارهاب بكركوك

ضبطت قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الجمعة 4 عبوات ناسفة وألقت القبض على متهم بالارهاب في كركوك.
وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن قوات الفرقةالخامسة نفذت عملية تفتيش وتطهير في منطقة وادي الكور بكركوك تمكنت خلالها من العثور على 4 عبوات ناسفة من مخلفات داعش الارهابي تم معالجتها تحت السيطرة من قبل هندسة ميدان الفرقة.
وأضافت أن قوة من الفرقة السادسة شرطة اتحادية ألقت القبض على أحد الاشخاص المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في منطقة التون كوبري وهو
أحد النازحين من محافظة نينوى إلى التون كوبري _ قرية كتكه .
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