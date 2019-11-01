مقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في كتاف بصعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمال البلاد. كتاف شرق محافظة صعدة شمال البلاد. وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية – بأن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة في وادي "الخراشب" بمديرية كتاف.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها. اليمنية – بأن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة في وادي "الخراشب" بمديرية كتاف.وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

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