مقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في كتاف بصعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديريةكتاف شرق محافظة صعدة شمال البلاد.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاعاليمنية – بأن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة في وادي "الخراشب" بمديرية كتاف.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.
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