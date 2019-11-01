السعودية: وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. وذكر الديوان في بيان له اليوم أنه سيصلى على الفقيدة يوم غد السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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