الأمم المتحدة تؤكد أن "مؤتمر المناخ الدولي" سيعقد في إسبانيا بدلاً من تشيلي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المؤتمر الدولي حول المناخ سيعقد في إسبانيا مطلع ديسمبر بدلاً من تشيلي، التي عدلت عن استضافته بسبب الأزمة الاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وكتبت باتريسيا اسبينوسالا، مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة: "نحن سعداء بإعلان أن مكتب مؤتمر المناخ وافق على انعقاد المؤتمر من 2 إلى 13 ديسمبر في مدريد بإسبانيا".
وكان من المتوقع أن يحضر مؤتمر المناخ في تشيلي 25 ألف شخص بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في ديسمبر في سانتياغو.
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لكن السلطات عدلت عن استضافة مؤتمر المناخ وقمة آسيا-المحيط الهادىء (ابيك) بسبب الأزمة الاجتماعية في البلاد.
وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الأربعاء، "بألم عميق، ولأن الأمر مؤلم لتشيلي، قررت حكومتنا عدم تنظيم قمة آسيا المحيط الهادئ (ابيك) ومؤتمر المناخ".
وكانت تشيلي عرضت استضافة المؤتمر بعد تراجع البرازيل في أوج انتخاب الرئيس جاير بولسونارو، الذي يشكك في نظريات التبدل المناخي.
وتهز تشيلي، التي كانت تعتبر واحدة من أكثر الدول استقراراً في أميركا اللاتينية، منذ 18 أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلاً ونحو ألف جريح.
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