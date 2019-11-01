كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: القواعد العسكرية الإيرانية في عُمان تهدد الأمن الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من رفضها للشائعات حول دور الوسيط الرسمي خلال التوترات المتصاعدة في الخليج في صيف عام 2019.

تمكنت عُمان في السنوات الأخيرة، من القيام بدور واضح كدولة إسلامية "معتدلة"، والضغط على أن تؤخذ على محمل الجد كوسيط بين الغرب وإيران، حيث يشار إليها أحيانًا باسم "سويسرا الشرق الأوسط"،



وأشار وزير عماني، إلى أن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف وتعمل على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعقدت عمان نفسها لتكون محايدة، وفي الماضي سهلت المحادثات بين طهران وواشنطن.

ورأى البعض أنه علامة تشير إلى جهود الوساطة، على الرغم من نفي إيران وكذلك سلطنة عمان، فقد أصبح معروفًا أن مسقط، قدمت عرضًا لطهران وتمت تسليط الضوء عليه من قبل إدارة ترامب في مواصلة المسار الدبلوماسي، الذي يوازي محاولة للوساطة من جانب اليابان وسرعان ما أصبحت علنية. وفي الوقت نفسه، أظهرت عُمان انفتاحًا على دبلوماسية عالية المستوى مع إسرائيل، مع زيارات دولة على مستوى عال ومناقشات حول بناء العلاقات الاقتصادية. ولكن هل الصورة المثالية لدور عمان المفيد كرسول الخليج للسلام هي كل ما يبدو؟ قد يجادل البعض بأنه من خلال الحفاظ على الحياد في مواجهة العدوان الإيراني الاستراتيجي سعيًا وراء الهيمنة الإقليمية، كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير مباشر على تمكين الجمهورية الإسلامية. وأشار آخرون إلى تاريخ عُمان الطويل من غض الطرف عن تهريب المنظمات الإجرامية التي تنقل الأسلحة المهربة والأسلحة من اليمن وإليها لأنها لعبت دورًا في أزمة الفساد، التي أدت إلى ظهور الانفصاليين الحوثيين المدعومين من إيران. وأشار آخرون إلى أن الحوثيين وجدوا ملاذًا آمنًا في مسقط، وأنه بالنسبة لجميع ادعاءات عمان حول الحياد، فإنها في الواقع تقف إلى جانب إيران بهدوء وتسهل أجندة إيران. الجانب السياسي

كان التعاون السياسي بين عُمان وإيران، نشطًا بشكل سريع ومتزايد منذ عام 2012، وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الحكومتين العمانية والإيرانية.

وفي ذروة المحادثات النووية التي أجرتها إدارة أوباما مع إيران، لعبت سلطنة عمان دورًا رئيسيًا كخلفية بين البيت الأبيض وآيات الله، والتي كانت مدحًا لها. وفي الآونة الأخيرة، سعت روسيا إلى جلب سلطنة عمان كوسيط بين إسرائيل وإيران، على الرغم من أن الفضل على نطاق واسع كممثل "محايد"، إلا أن صمت عمان أثار أسئلة.

وعلى سبيل المثال، على الرغم من محاولة "الحفاظ" على الاستقرار في خضم أزمة الناقلات في صيف عام 2019، ظلت عمان سلبية بشكل غريب على الرغم من أن العديد من الهجمات وقعت بالقرب من أراضيها. وانتشرت شائعات عن تهريب أسلحة للحوثيين في اليمن عبر الجبال بين مسؤولين من دول مختلفة؛ لكن المسؤولين العمانيين نفوا ذلك. لا ينبغي أن يكون دور عُمان في تسهيل هذا النشاط مفاجئًا. فمن ناحية، فإن الإرث الديني الزيدي في البلاد يجعله أقلية في منطقة الأغلبية السنية، مما يجعله أقرب إلى الحوثيين الشيعة وإيران.

وعلى الرغم من الفروق اللاهوتية الهامة بين المذهب الشيعي الإيراني والزيدي والتراث الثقافي، لم تتجنب إيران تقديم الرعاية السياسية لهذه الجماعات من أجل تعزيز أهدافها الجيوسياسية في المنطقة. وبالمثل، فإن العلويين في سوريا مختلفون تمامًا عن الشيعة السائدة، ومع ذلك فقد تمتع الأسد بدعم إيران السياسي لسنوات عديدة مقابل الخيارات الأخرى، من ناحية أخرى، هناك أسباب اقتصادية لهذه الشراكة. لقد كان أقرب إلى طهران منذ عام 2012؛ على سبيل المثال، تم اقتراح خط أنابيب للغاز الطبيعي بين البلدين في عام 2007، وكانت الدولة التي فشلت في التنويع اقتصاديًا بعيدًا عن النفط قد حصلت على مصدر جديد للدخل لم تعوضه دول الخليج المجاورة ولا الولايات المتحدة بمشتريات النفط وغيرها من التجارة.



ومع ذلك، فإن هذه الفكرة تزعج دول الخليج الأخرى، على الرغم من أنها تسامحت مع مستوى معين من التجارة مع إيران، فإن إنشاء خط أنابيب مباشر سيخلق اعتمادًا على العمل مع إيران واستقلالًا عن دول ومع ذلك، فإن هذه الفكرة تزعج دول الخليج الأخرى، على الرغم من أنها تسامحت مع مستوى معين من التجارة مع إيران، فإن إنشاء خط أنابيب مباشر سيخلق اعتمادًا على العمل مع إيران واستقلالًا عن دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يمنح إيران قوة إضافية في المنطقة، بعد سنوات، وافقت عمان وإيران على تغيير مسار المشروع لتجنب أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد سنوات عديدة من النقاش، تم توقيع الصفقة رسميًا في عام 2013، وقد تأخر المشروع بسبب العقوبات المفروضة على إيران والضغط الأمريكي على مسقط للعثور على مصدر آخر للغاز الطبيعي المسال. ومن المهم أن نتذكر أن هذه العلاقات تسبق الجمهورية الإسلامية وتعود إلى الاتصالات الوثيقة بين عمان وشاه إيران.

وعلاوة على ذلك، تتمتع عُمان بتاريخ حافل في الحفاظ على الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع جميع الأطراف على اتصال إقليمي، كما حدث أثناء الحرب العراقية الإيرانية، والتي ساعدت عُمان في جمعها بين إيران والسعودية والمملكة المتحدة، لفترة من الوقت، كان حياد عمان الظاهر مقبولًا للجميع.

وشكلت حروب الدبابات بين إيران والعراق نفس التحديات في المنطقة؛ خلال حرب الخليج الفارسي، ضغط إيران على الناقلات في مضيق هرمز تحد حتى علاقاتها الوثيقة مع عمان. بعد الحرب، استعادت البلدان علاقاتها. وكنتيجة للتعاون السياسي والاقتصادي الوثيق، تمتع المسؤولون العمانيون بدور خاص في السنوات الأولى من إدارة أوباما، عندما كانوا من أول مجموعة من الأشخاص الذين تمت دعوتهم للقيام بجولة في المنشأة النووية الإيرانية. وفي الوقت نفسه تقريبًا، بينما كانت إيران لا تزال مثقلة بالعقوبات المالية التي فرضتها إدارة بوش، إلا أن سلطنة عمان وإيران أطلقتا بنكًا مشتركًا لتسهيل المعاملات والاستفادة من الفرعين العمانيين في بنكين إيرانيين، وهما ملي وساديرات.

وأجريت المفاوضات الأولية في الخفاء، هل كان لدى العمانيين بالفعل إشارة مفادها أن إيران ستطالبها وتتلقى الكثير من العقوبات رغم أن "الصفقة" النهائية لم يتم الكشف عنها إلا بعد سنوات؟ أو، هل فعلت ذلك، حتى من دون معرفة النتيجة، وتجاهل العقوبات واختار التعامل مع النظام المارق من أجل الربح في مواجهة العقوبات الأمريكية؟.. من الواضح جدًا أن مشاركة عمان في هذه المعاملات قد خففت من وطأة المشاكل المالية لإيران حتى في ذروة العقوبات ووفرت فرصة لغسل الأموال من خلال فروع البنك العماني. هذا، بالطبع، يثير التساؤلات حول لماذا، في ذلك الوقت، لم تقم الولايات المتحدة بالعقوبات أو فرض مزيد من الإجراءات ضد هذه الكيانات. قد يكون الجواب بالطبع هو أن الإدارة كانت تتطلع بالفعل نحو التسهيلات العمانية للمفاوضات ولا تريد أن تغضب مسقط؛ بدلًا من ذلك، كانت إدارة أوباما منذ البداية على استعداد لتقديم تنازلات مالية لإيران لضمان نجاح الصفقة النووية في النهاية. ومن المفارقات أن إيران كانت دائمًا واحدة من الأحزاب التي يُرجح أن يتم الاعتماد عليها لإحداث اضطرابات في المنطقة؛ مع سقوط صدام حسين، تركت طهران بدون مرشحين منافسين. Advertisements

ومع ذلك، مرة أخرى، تم دفع هذه الخطوة عن عمد إلى الأمام لتأكيد اهتمام الدولتين بالمسائل الأمنية، وفصل إيران وعمان عن أي جماعات جهادية سنية تعمل في المنطقة المجاورة، ولتقديم مبرر لأي أعمال مستقبلية يمكن أن تكون غير ذلك. وبحلول عام 2011، كانت اللجنة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان تعمل أيضًا لسنوات عديدة، وعقدت محادثات سنوية مشتركة، وشرعت أيضًا في المشاركة في مناورات حربية في بحر عمان. ولقد عمل البلدان على دفع التعاون العسكري الأوثق إلى الأمام مع استمرار سلطنة عمان، كعضو في دول مجلس التعاون الخليجي، في المساهمة بأموال للقيام بعمل دفاعي من شأنه مواجهة العدوان الإيراني. الجانب التجاري

بعد الإعلان عن الصفقة النووية، أصبحت العلاقات بين عُمان وإيران أكثر شعبية ونمت بسرعة، بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2018، بلغ عدد الشركات الإيرانية المسجلة في سلطنة عمان ارتفع من 263 إلى 1163. الكثير من التحول، ويرجع ذلك إلى حركة العمل بعيدا عن الإمارات العربية المتحدة، حيث تلتزم الشركات مع العقوبات الامريكية. وفي يوليو 2019، في خضم أزمة ناقلات النفط في الخليج، التقى كبار المسؤولين العمانيين والإيرانيين مرة أخرى؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والنقل، وفي مواجهة النقد الدولي المتزايد حول دور إيران في تأجيج العدوان في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، ناقشت البلدان تطوير علاقات أوثق في مجالات المعادن وتعزيز الاتصالات بين القوى العاملة. وتشمل هذه العلاقات المتنامية أيضًا طرق الشحن المباشرة بين الدول، والتي من شأنها أن تساعد في تجاوز عمليات التفتيش، وتجنب الاضطرار إلى التعامل مع الدول المجاورة، وكمسألة تهم الولايات المتحدة، يمكن أن تكون طرق أخرى وسيلة أخرى لتسهيل التهريب. وتم افتتاح خطوط الشحن هذه منذ عام 2015، وبنهاية ديسمبر 2018، يوجد لدى إيران وسلطنة عمان أربعة طرق مباشرة، تربط مدينة ميناء جاسك الإيرانية مع السويق في سلطنة عمان. وعلاوة على ذلك، تميزت هذه العلاقة الاقتصادية المتنامية بالزيارات المستمرة والاتفاقيات التجارية بين الإيرانيين والعمانيين في المناطق الحيوية الاستراتيجية في مسندم وهرمزغان.

وعلى سبيل المثال، خطط البلدان لجسر فوق مضيق هرمز يربط إيران بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن اقتصاديًا.

وعلى الرغم من أن هذا الجسر لم يتحقق أو يتخطى مرحلة الاقتراح، إلا أنه دليل على المستوى العالي للمناقشات والتعاون الاقتصادي الجاري، وفي عام 2016، استضافت عمان معرضًا تجاريًا في مسندم، بهدف جذب المزيد من المستثمرين الإيرانيين. في عام 2018، قاد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني وفدًا إيرانيًا إلى عُمان، ومن بين أمور أخرى، شدد على الفرص المتاحة لتنمية العلاقات بين مسندم وهرمزغان.

وفي يونيو 2018، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال دعم وتسهيل وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين وبدء اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري. وقد أسفرت هذه العلاقة الخاصة في وقت سابق عن خطة لإنشاء اتفاقية خاصة طيران من بندر عباس في هرمزجان إلى عمان، حيث شملت التطورات الأخرى توقيع الصفقة بين شركة العبارات الوطنية العمانية وإدارة المناطق الحرة في إيران. التعاون الاستخباراتي

توجد زيارات متبادلة دائمة بين لجان الاستخبارات في كلا البلدين، لكن أخطر زيارة تمت في عام 2015 عندما زار وفد من المخابرات العسكرية الحرس الثوري الإيراني والتقى في قاعدة عسكرية في مسندم، تم إنشاء هذه القاعدة من قبل شركة الاستخبارات الأمريكية Tetra Techمنذ سنوات طويلة. وتسبب التقارب الاستخباراتي بين البلدين في خسائر فادحة في السكان المحليين في مسندم، بما في ذلك تلوث مياه الشرب لسكان مسندم، مما أدى إلى العديد من القتلى. وبدأت الحكومة العمانية، في بناء العشرات من المراكز الأمنية والعسكرية، بحيث لا تبعد هذه المراكز أكثر من خمسة كيلومترات عن حدود الإمارات العربية المتحدة، كما أنشئت سجون سرية تحت الأرض ومعسكرات خاصة لقمع الناشطين المحليين، وخاصة الشيعة السنة، وتجنبهم. ويمتد التعاون الاستخباراتي مع إيران إلى التمويل والمساعدة في تجنب العقوبات من خلال آليات قانونية مختلفة. على سبيل المثال، يعتبر بنك مسقط التابع للديوان الملكي هو مصدر الفساد المالي في البلاد، وتعاونه السري مع خلايا المافيا خاصة مع الحرس الثوري الإسلامي بعد العقوبات وغسل الأموال والتبادل المصرفي مع إيران.

وفي عام 2018، تم الكشف عن تصريح سري من عهد أوباما يتيح لإيران تحويل الأموال إلى دولارات، وتم تعليق 5.7 مليار دولار من الأموال المجمدة التي وعد البيت الأبيض بإطلاقها لإيران في بنك مسقط. وعلى الرغم من العديد من كبار المسؤولين الذين وعدوا الكونجرس بعدم وصول إيران إلى النظام المالي الأمريكي، فقد أصدر أوباما ترخيصًا خاصًا يسمح بتحويل هذه الأموال إلى دولارات أمريكية، والتي يمكن لإيران تحويلها إلى اليورو من أجل الوصول إليها، ومنذ ذلك الحين، واصل البنك تعاونه الوثيق مع إيران. وباتباع هذه المعلومات، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والشرق أوسطيين تكريس معلومات استخبارية لجمع معلومات إضافية حول الوجود الحوثي في اليمن، وتهريب الأسلحة عبر الحدود، وهو ما لم تؤكده السلطنة أبدًا ولكن يمكن ملاحظته بمساعدة الاستخبارات الجغرافية المكانية والمصادر البشرية. ويجب عليها أيضًا فحص المناجم الموجودة بالقرب من سلطنة عمان من أجل جمع معلومات إضافية حول هجمات الناقلة، والتحقيق في التهريب المتنوعة والأنشطة الإجرامية.

والأهم من ذلك، يجب على التحالف المناهض لإيران التحقيق في مزاعم التعاون المالي والاستثماري بين عمان وإيران باعتبارها روابط مهمة تعزز جدول أعمال النظام وتسمح له بالتغلب على العقوبات والنجاح في طموحاته المهيمنة.

