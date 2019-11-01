كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عشرات الفلسطنيين بالاختناق في مسيرة "كفر قدوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت حملة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، عن إصابة عشرات الفلسطنيين والمتضامنين الأجانب، باختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيليا قنابل الغاز بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية وملاحقة الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة.وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين أجبروهم على الخروج من منزل استحكموا فيه بهدف اعتقال الشبان الذين احتموا داخله.
واستعد الفلسطنيين في قطاع غزة المحاصر اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة “يسقط وعد بلفور” ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المستمرة.
ودعت اللجنة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار “ابناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والفاعل في جمعة يسقط وعد بلفور”، مجددة تأكيدها على “استمرار مسيرة العودة”.
وجددت الهيئة التأكيد على “استمرار المسيرة الحاشدة لحماية حق شعبنا الفلسطيني الذي يواجه أقسى محاولات التصفية لقضيته”، ولفتت إلى ان “المسيرات مستمرة ومتواصلة على الرغم من كل المعاناة التي سببها الاحتلال”.
وذكرت الهيئة ان “الرسالة التي تحملها المسيرة تتمثل في تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين وحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، وشددت على “رفضها لأي مشروع يهدف لتصفية القضية والنيل منها”.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي في 30/3/2018 بشكل سلمي، غير ان العدو الاسرائيلي مارس على المشاركين فيها اعتداءات كبيرة ترقى لمستوى جرائم الحرب، حيث استشهد المئات واصيب الآلاف.