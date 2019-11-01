كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عشرات الفلسطنيين بالاختناق في مسيرة "كفر قدوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت حملة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، عن إصابة عشرات الفلسطنيين والمتضامنين الأجانب، باختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيليا قنابل الغاز بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية وملاحقة الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة. وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين أجبروهم على الخروج من منزل استحكموا فيه بهدف اعتقال الشبان الذين احتموا داخله.