كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء هونج كونج يحثون على مسيرة نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج اليوم الجمعة بعد ليلة من الاشتباكات في منطقة البار المركزية ودعا الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ إلى مغادرة 100000 شخص إلى شوارع المدينة التي تحكمها الصين يوم السبت المقبل.

ومع فشل الاحتجاجات "وميض الهواتف المحمولة" في ثلاثة مراكز التسوق، التي يروج لها النشطاء عبر الإنترنت.

كما اختلط محتجون يرتدون ملابس سوداء يرتدون أقنعة واقية من وجوه مع محتفلين بالثياب الهالوين في الشوارع الضيقة المنحدرة في لان كواي فونج يوم الخميس الماضي وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها حي البار.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود أسفل التل في الحي التجاري المركزي وتعرضت للضرب والاعتداء اللفظي من قبل المحتفلين، وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق رذاذ الفلفل مباشرة على وجوه اثنين من المحتجين.

كما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لمدة خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، غاضبين من التدخل الصيني المتصوَّر بالحريات المكفولة للمدينة عندما عادت من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997. وتنفي الصين هذا الاتهام.

وسيكون يوم السبت المقبل بداية الأسبوع الثاني والعشرين على التوالي من الاحتجاجات.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إنها صادرت بنادق صاعقة وقنابل مصنوعة من اسطوانات غاز الطهي في الأيام الأخيرة، قُبض على رجل لبيع 20 هراوة قابلة للتمديد و10 بنادق صاعقة.

وقال تسي تشون تشونج كبير المشرفين على العلاقات العامة بالشرطة للصحفيين "الاستيلاء على البنادق الصاعقة والقنابل الميكانيكية محلية الصنع هو فأل سيء."

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وهاجم نشطاء الشرطة بقنابل حارقة واشعلوا حرائق الشوارع وهدموا المباني الحكومية والشركات التي تعتبر مؤيدة لبكين، وكان شرطي قد تعرض لكسر في الرقبة بسكين الشهر الماضي.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والجولات الحية العرضية. أصيب عدة أشخاص.

وتم استبعاد جوشوا وونج يوم الثلاثاء الماضي من خوض الانتخابات المحلية القادمة، وهي خطوة قال إنها كانت "ذات دوافع سياسية".

وقال للصحفيين "إذا كان هناك المزيد والمزيد من الناس، ليس فقط بضعة آلاف، ولكن إذا خرج أكثر من 100000 من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع غدًا، فسيمكن هذا العالم من معرفة كيف يناضل أهالي هونج كونج من أجل انتخابات حرة".

وكان وونغ قائدًا لاحتجاجات الشوارع المؤيدة للديمقراطية التي قادها الطلاب عام 2014، لكنه لم يكن في طليعة الاضطرابات الحالية.

كما يسعى المتظاهرون للحصول على حق الاقتراع العام لهونج كونج، التي يتم اختيار رئيسها التنفيذي من قبل 1200 شخصية مؤسسية إلى حد كبير من قائمة المرشحين المعتمدين من بكين.

وقال مسؤول صيني رفيع اليوم الجمعة، إن الصين "ستكمل" الطريقة التي يتم بها تعيين الزعيم واستبداله، دون أن يقدم تفاصيل.

وأكدت البيانات الحكومية يوم الخميس الماضي أن هونج كونج تراجعت إلى الركود في الربع الثالث لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 18.3 ٪ في سبتمبر من العام السابق، وهو الشهر الثامن على التوالي من الانخفاض.

