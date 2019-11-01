كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا والهند توقعان اتفاقات واسعة النطاق لتعميق العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، اتفاقات واسعة النطاق في نيودلهي، لتعميق التعاون الاستراتيجي وتبادل الملاحظات حول سبل تعزيز التجارة الثنائية.

وقامت ميركل برفقة العديد من الزملاء في الحكومة ووفد من رجال الأعمال، بزيارة إلى الهند في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدأت يوم الخميس الماضي.

وقال مودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الزعيم الألماني: "نحن نشجع قطاعاتنا الخاصة على إعطاء زخم لتجارتنا الثنائية المتنامية والمستشارة ميركل وسألتقي ببعض كبار قادة الأعمال والصناعة".

وقال مودي: "نحن نشجع قطاعاتنا الخاصة على إعطاء زخم لتجارتنا الثنائية المتنامية والمستشارة ميركل، وسألتقي ببعض من كبار قادة الأعمال والصناعة".

كما ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين إلى 24.06 مليار دولار في السنة المالية 201819 المنتهية في مارس من 22 مليار دولار في العام السابق، في حين استثمرت الشركات الألمانية ما يقرب من 12 مليار دولار في الهند منذ عام 2000.

وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للهند في أوروبا، وتعمل أكثر من 1700 شركة ألمانية في الهند.

وقال مودي، إن البلدين سيعززان العلاقات لمكافحة "الإرهاب والتطرف"، الاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك الزراعة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

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كما اتفقت ألمانيا والهند أيضًا على التعاون في مجال التعليم.

وقالت ميركل: "هناك ما يصل إلى 20 ألف مواطن هندي يدرسون في ألمانيا ونود أن نرى المزيد".

وعلى الرغم من أن ميركل ومودي لم تذكرا أي شيء حول استئناف المحادثات حول وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، إلا أن مصادر ذكرت في وقت سابق أن الزعيمين قد يتعاملان مع الصفقة التجارية.

وقال إريك شويتزر، رئيس جمعية الغرف التجارية الصناعية الألمانية (DIHK)، في وقت سابق إن الهند لديها إمكانات هائلة ولكن كان هناك عدم يقين بين الشركات بعد اتفاق حماية الاستثمار بين البلدين الذي انتهى في عام 2016.

وقال إنه ينبغي استئناف المفاوضات وقد تساعد زيارة ميركل الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم تقف في متاهة من اللوائح وتخجل من الاستثمارات الكبيرة.

وأرادت أيضًا أن تستأنف الهند محادثات اتفاقية التجارة الحرة.

وتهيمن دايملر مرسيدس بيز وبي إم دبليو وأودي على سوق السيارات الفاخرة في الهند.

