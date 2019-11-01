كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائريون يحتجون على خطة الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتظاهر الجزائريون ضد خطط الانتخابات المقبلة التي يخشون أن يتم تلاعبها بهيكل سلطة محتقر منذ فترة طويلة.

ويتزامن احتجاج يوم الجمعة مع الاحتفالات بمرور 65 عامًا على بدء حرب الجزائر من أجل الاستقلال عن فرنسا.

واحتشد الآلاف من الناس في العاصمة للاحتجاج اليوم الجمعة، وهو السابع والثلاثون منذ أن بدأت حركتهم المؤيدة للديمقراطية في فبراير، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وتظاهر البعض بسلام في الشوارع بين عشية وضحاها، في حين خبط آخرون على الأواني والمقالي في منازلهم لإظهار الدعم.

وعادت الحشود صباح اليوم الجمعة لمسيرة عبر الجزائر. ويريد المتظاهرون إجراء انتخابات لكنهم لا يريدون أن تديرها السلطات الحالية، التي يُنظر إليها على أنها فاسدة وبعيدة عن اللمس.

وقام رياض مصطفاي، وهو مصفف شعر متدرب يبلغ من العمر 23 عامًا، بمسيرة في العاصمة الجزائرية كل اليوم جمعة منذ شهر فبراير للمطالبة بتطهير التسلسل الهرمي الحاكم.

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وأضاف، نحن مستمرون في الاحتجاج لأننا لا نثق في النظام.

ووفقًا لرويترز، على الرغم من تلبية بعض مطالبه، يخطط مصطفاي لمواصلة المسيرة كل أسبوع مع عشرات الآلاف من الآخرين الذين لا يعتقدون أن الانتخابات في ديسمبر ستغير شيئًا، طالما بقيت النخبة الحاكمة المعتمة الشحنة.

وفي الوقت نفسه، زادت الحكومة من الضغوط على المتظاهرين من خلال تكثيف تواجد الشرطة في المسيرات، واعتقال العشرات من المتظاهرين واحتجاز شخصيات معارضة بارزة.

وبالنسبة لبعض مئات الآلاف الذين ساروا في ذروة الاحتجاجات في الربيع، كان رحيل بوتفليقة في أبريل وسجن حلفائه الرئيسيين كافيًا لوقفهم.

وقال جلال العلو، أحد أصدقاء مصطفاي: "أعتقد أن الحراك حقق معظم أهدافه، والآن نحن بحاجة إلى المضي قدمًا".

