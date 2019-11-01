ينشطه الثنائي إدريس ومهدي.. “الدار داركم” يجلب اتهامات لـ mbc5

قبل انطلاق عرضه، اليوم الجمعة، على قناة “إم بي سي 5″، خلق الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من برنامج “الدار داركم”، الذي يقدمه الكوميديان إدريس، ومهدي، الجدل، لأنه يشبه في مضمونه إلى درجة كبيرة برنامج “كوميديا شو”، الذي عرض سابقا على القناة الأولى.

وظهر من خلال الإعلان الترويجي للحلقة، التي تستضيف حاتم عمور، أن فقرات البرنامج فكاهية، وترفيهية، شبيهة بفقرات برنامج “كوميديا شو”، الذي كان يقدمه الإعلامي رشيد الإدريسي.

ويمكن أن تجد قناة “إم بي سي 5″، نفسها في ورطة، إذا تأكد التشابه بين “الدار داركم”، و”كوميديا شو”، وفي حالة قررت القناة الأولى سلك السبل القانونية، بمبرر عدم احترام “حقوق الملكية الفكرية”.

ويخوض إدريس، ومهدي تجربة التقديم لأول مرة، إلى جانب عدد من الفنانين، الذين استقطبتهم قناة “إم بي سي 5” لتنشيط برامجها .